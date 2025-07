'100-jarige vrouw Tilburg leefde geen moment op straat'

Het schrijnende verhaal van een 100-jarige vrouw die jarenlang dakloos in Tilburg zou hebben gezworven, lijkt nu anders in elkaar te zitten. De gemeente Tilburg ontkent tegenover het AD dat de vrouw dakloos was. "Deze mevrouw heeft geen dag op straat geleefd”, aldus een woordvoerder tegenover de krant.

Volgens bronnen vertrok ze in 2022 naar Marokko om bij familie te wonen en kwam ze pas onlangs terug naar Nederland vanwege zorgproblemen. Na haar terugkeer verbleef ze tijdelijk bij familie, maar dat bleek niet langer mogelijk. Tilburg schoot toen alsnog te hulp en vond samen met andere instanties een zorgwoning in Amsterdam.

De Amsterdamse stichting Assadaaka meldde eerder dat de vrouw jarenlang op straat had geleefd en zwaar ondervoed was gevonden. Her verhaal leidde tot grote verontwaardiging, maar wordt nu tegengesproken. Een werkgroep uit de Marokkaanse gemeenschap zou de vrouw zowel in Marokko als na haar terugkeer hebben ondersteund.

De werkgroep heeft Assadaaka inmiddels gevraagd het bericht te rectificeren. De stichting zelf heeft nog niet gereageerd.