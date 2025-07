Dakloze vrouw (100) zwierf jaren op straat in Tilburg

Een 100-jarige vrouw is jaren dakloos geweest in Tilburg. Haar drie kinderen zijn overleden en de hoogbejaarde vrouw zwierf van plek naar plek, meldt NU.nl. Uiteindelijk is ze opgevangen in Amsterdam.

Ayyada Boukili (100) kreeg na jaren eindelijk hulp, van de Amsterdamse stichting Assadaaka Community. Nu woont ze in een verzorgingstehuis. Assadaaka Community helpt kwetsbare mensen en kreeg telefoontjes over een ondervoede vrouw op de straten van Tilburg.

"Een paar dagen langer en ze was waarschijnlijk overleden", zegt Ahmed El Mesri, de oprichter van de stichting, tegen NU.nl. De vrouw zit in een verzorgingstehuis voor dementerende ouderen. Ze heeft beginnende dementie.