Eén derde vindt woning niet hittebestendig: 'Ook nieuwbouw slecht voorbereid op hitte'

Ruim een derde van de Nederlanders vindt dat hun huis niet genoeg beschermd is tegen hitte op zomerse dagen. In de provincie Zuid-Holland is het percentage ontevreden mensen het hoogst, blijkt uit een enquête van het ANP. Ook de Nederlandse nieuwbouw zou niet voldoende voorbereid zijn op de stijgende temperatuur van de komende jaren.

Vooral tegen zomerse dagen met temperaturen van 25 graden of hoger zouden woningen onvoldoende beschermd zijn.

Ook maandag wordt het weer warm:

1:32 Weerbericht: vandaag nog even genieten van zon

In Zuid-Holland was de onvrede het hoogst, waar 41 procent van de inwoners hun huis onvoldoende beschermd vindt. In Drenthe maken ze zich het minst zorgen met 29 procent. In de toekomst kan dit probleem zich echter vaker voordoen. Nederlandse nieuwbouw zou onvoldoende voorbereid zijn op hoge temperaturen.

Klimaat in 2050

Als gevolg van klimaatverandering zal de temperatuur in huis steeds vaker flink oplopen. Volgens Andy van Dobbelsteen, hoogleraar Klimaat en Duurzaamheid aan de TU Delft, wordt nu nog te vaak gebouwd zonder rekening te houden met het klimaat van de toekomst. "Als we nu een woning bouwen, staat die er over 50 tot 100 jaar nog”, vertelt Van Dobbelsteen aan het ANP. "We moeten gaan bouwen alsof het al 2050 is."

Bij nieuwbouw is in de eerste jaren weinig groen dat zonlicht tegen kan houden. Daarnaast zou ook de vaak voorkomende bouwstijlen van Nederlandse nieuwbouw voor problemen kunnen zorgen. "Het is typisch Nederlands om zo veel mogelijk zon binnen te halen", vertelt onderzoeker Lisanne Corpel van de Hogeschool van Amsterdam aan het AD. "We zien enorm veel glaspartijen en ramen op het oosten, zuiden en westen."

Airconditioning

Om het hoofd koel te houden in huis plaatsen steeds meer mensen een airco. Het record voor de meeste aangelegde airco’s ligt nu nog op 297.000, maar de brancheorganisatie Techniek Nederland verwacht dit jaar de grens van 300.000 te passeren. Deze ontwikkeling wordt niet door iedereen even enthousiast ontvangen. Een airco maakt de temperatuur in je huis aangenamer, maar de apparaten verwarmen juist de buitenlucht.