Hitte in huis: vooral in deze huurwoningen is het soms niet koel te krijgen

De zomerse warmte is voor sommigen heerlijk, maar voor andere Nederlanders een dagelijks gevecht tegen hitte in huis. Uit onderzoek blijkt dat het vooral mensen in huurwoningen gebouwd in de twintigste eeuw of eerder die het het zwaarst te verduren hebben.

Lees het verhaal bij de video: Geert speurt naar de heetste plekken en geeft tips hoe je het wél koel houdt

Uit een representatieve peiling onder 2.497 Nederlanders in het Hart van Nederland-panel, uitgevoerd van 17 tot 19 juli 2024, blijkt dat ongeveer een kwart van de huurders in woningen gebouwd vóór 1999 aangeeft dat het thuis soms niet meer uit te houden is van de warmte. Dit is het geval bij 27 procent van de bewoners van huurwoningen die vóór 1900 zijn gebouwd, afnemend tot 24 procent van de bewoners van huurwoningen uit de periode tussen 1980 en 1999.

Bewoners van nieuwere huurwoningen, die na 2000 zijn gebouwd, lijken minder last te hebben van de hitte. Deze woningen zijn vaker met nieuwere bouwtechnieken gemaakt waardoor de temperatuur vaak beter te reguleren valt. Van deze huurders zegt 18 procent dat het thuis veel te heet is.

Koopwoningen blijven koeler

Aan de andere kant geven bewoners van koopwoningen aan dat hun huis beter bestand is tegen de warmte, met een relatief laag aantal klachten over hitte binnen. Zo'n 11 procent van de woningeigenaren geven aan dat het thuis 'gevaarlijk heet' (2 procent) of 'veel te heet' (9 procent) wordt op warme dagen. 42 tot 47 procent van de mensen uit woningen die zijn gebouwd tussen 1950 tot nu ervaren op warme dagen juist 'aangename temperaturen' of een 'koele oase' thuis. Voor bewoners van woningen gebouwd vóór 1900 is dit zelfs 58 procent.

Meld je aan voor het Hart van Nederland-panel

Steun je de boerendemonstranten, klimaatactivisten of geen van beide? Welke impact hebben besluiten van de politiek op jou? En wat moet volgens jou de toekomst zijn van Zwarte Piet? Deze en talloze andere vragen krijg je voorgeschoteld in het Hart van Nederland-panel. Meld je ook aan voor het grootste dagelijkse nieuwspanel van Nederland en bepaal wat nieuws wordt!