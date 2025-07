Kimmerly moet 1600 euro bijbetalen aan verwarming, vanwege 'slecht onderhoud van flat'

In juni zitten de bewoners van de Schiplaan in IJmuiden doorgaans met samengeknepen billen. Dan komt de jaarlijkse afrekening van de blokverwarming binnen. Ook dit jaar moest een aantal bewoners fors bijbetalen en veel van hen kunnen dat helemaal niet. Kimmerly kreeg een gepeperde rekening van 1600 euro.

"Dat is geld wat je niet kunt missen en bewaart voor als er wat met je auto is. Maar nu gaat het hieraan op en dat is heel vervelend", vertelt Kimmerly. Mensen die woningen hebben met blokverwarming, kunnen niet zelf een energiebedrijf kiezen, maar zijn daarin afhankelijk van de woningbouw.

De halve flat protesteert maandag tegen het woningbedrijf. Die laat het onderhoud van de woningen versloffen. Zo hebben veel woningen vochtoverlast, zit er enkel glas in de kozijnen en tocht het, aldus bewoonster Kimmerly. "In de winter is het steenkoud, ik kan niet normaal leven in huis. De kachel laat ik uit en toch heb ik zo'n hoge rekening. De woningbouw zegt dan: je betaalt al heel weinig per maand dus dan kun je dit verwachten. Dat kunnen ze niet zeggen toch."

Heel veel stress

Ze noemt een voorbeeld van iemand die schulden heeft en onder bewind staat. Die persoon moet ruim 2600 euro betalen, binnen 30 dagen. "Dat gaat die persoon niet lukken. Het zorgt voor heel veel stress."

Het woningbedrijf Velsen laat weten steekproefsgewijs onderzoek te gaan doen naar afsluiters en afstelknoppen, om te controleren of er technische gebreken zijn. "Dat doen we bij mensen die een hoge afrekening hebben. We vinden het supervervelend dat dit is gebeurd. Wij brengen kosten in rekening die daadwerkelijk gemaakt zijn, we maken er geen winst op." Daarnaast gaan ze bewoners tussentijds informeren over de voorschotten. Ook het onderhoud zou op de planning staan. "Als mensen klachten hebben, kunnen ze een reparatieverzoek indienen. Groot onderhoud staat wel op de planning, maar we weten nog niet voor wanneer. Daarin zijn we afhankelijk van externe factoren.