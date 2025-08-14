Terug

Pleegzoon (14) van Ad komt op straat te staan: 'Hulp is er gewoon niet'

Zorg

Gisteren, 22:55

Pleegvader Ad en pleegmoeder Roos zijn ten einde raad. Hun 14-jarige pleegzoon zit nu nog in een crisisopvang in Hoenderloo, maar daar moet hij vrijdag weg, omdat de crisisopvang tijdelijk is. Er is niet direct andere hulp voor hem, vanwege lange wachtlijsten. Hij zou dan op straat komen te staan, bij wijze van spreken. De pleegouders willen hem niet op straat en zullen hem dan weer opnemen in het gezin, maar dat is niet de oplossing. Ze zitten knel. En volgens pleegvader Ad zijn ze echt niet de enige.

De pleegzoon van Ad woont sinds zijn 2de bij het gezin. "De laatste tijd escaleerden veel dingen en op 13 mei barstte de bom en vond er thuis iets plaats waardoor hij niet meer thuis kon wonen. Hij was altijd boos, had verkeerde vrienden en liep vaak weg van huis."

Sindsdien zit de jongen in crisisopvang, maar daar moet hij nu dus weg. "Voorzieningen met begeleiding en therapie zitten helemaal vol. Natuurlijk kunnen wij hem terug in huis nemen, maar eigenlijk kan dat helemaal niet. Het is gewoon niet fijn voor ons en niet voor hem. Het maakt gezinnen kapot."

Veel meer voorbeelden

Ad denkt dan ook dat hun situatie niet op zichzelf staat. "Onze pleegzoon is maar een voorbeeld, er zijn er veel meer. Ik zou graag willen zien dat er aandacht komt voor het feit dat een goede woonplaats met opties tot therapie en begeleiding gewoon niet beschikbaar is in Nederland. Dat vind ik niet kunnen."

Het Vergeten Kind erkent de problematiek rondom wachtlijsten in Jeugdzorg. "We zien ook dat kinderen keer op keer worden doorgeplaatst en dat maakt de schade voor de kinderen alleen maar groter. Terwijl deze kinderen juist stabiliteit en rust nodig hebben", zegt een woordvoerder.

