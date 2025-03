Pleegouders die in de fout gaan, mogen nooit meer kind opvangen

Organisaties in de jeugdbescherming en pleegzorg erkenden in een gesprek met de Tweede Kamer dat ze flink tekort zijn geschoten in de zaak van het Vlaardingse pleegmeisje. Het meisje werd in haar pleeggezin ernstig mishandeld en verwaarloosd. In de bovenstaande video vertelt Martine Kamphuis van Slachtofferhulp Nederland over de zaak.