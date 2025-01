Moeder pleegmeisje Vlaardingen is 'boos, verdrietig en opgelucht' na lezen rapport

De biologische moeder van het pleegmeisje uit Vlaardingen reageert boos en verdrietig op het rapport van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de Inspectie Justitie en Veiligheid (IJV). "Hoewel ze haar dochter er niet mee terugkrijgt, lucht het lezen van het rapport de moeder van het meisje ook op. Het staat nu zwart op wit dat zij zich terecht grote zorgen maakte over het welzijn van haar dochters", laat Namens de Familie, die haar bijstaat, weten.

Tijdens de rechtszaak werd duidelijk dat het pleegmeisje in Vlaardingen nog maar twintig kilo woog en de rest van haar leven zorgafhankelijk blijft.

Boos

De moeder is boos "omdat haar dochter volledig aan haar lot lijkt te zijn overgelaten en verdrietig omdat het meisje nooit meer helemaal de oude zal worden", staat in een verklaring. "Haar leven is voor altijd zwaar getekend." Het onderzoek van de inspecties toont volgens haar ook aan dat er veel te weinig naar haar dochter en haar is geluisterd. "De biologische moeder is beschadigd door valse beschuldigingen aan haar adres en leest in het rapport tot haar verlichting dat ze veel dingen goed heeft gezien."

Het inmiddels 11-jarige meisje werd vorig jaar zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Ze zou zijn mishandeld door haar pleegouders. Het meisje liep hersenletsel en botbreuken op en lag een tijd in coma. Ze is voor de rest van haar leven afhankelijk van intensieve zorg.

Aan lot overgelaten

Jeugdhulp- en pleegzorgmedewerkers hebben een pleegmeisje in Vlaardingen aan haar lot overgelaten toen zij ernstig zou zijn mishandeld door haar pleegouders. Hulpverlening schoot "langdurig en veelvuldig" tekort, constateren de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de Inspectie Justitie en Veiligheid (IJV). Het nu 11 jaar oude meisje liep ernstig en blijvend letsel op.

Volgens de inspecties werkten pleegzorgmedewerkers van Enver en de jeugdbeschermers van de William Schrikker Stichting slecht met elkaar samen. Ze deelden belangrijke informatie niet met elkaar. Het meisje sloeg alarm, maar ze werd niet geloofd. Ook met waarschuwingen van haar biologische moeder en andere mensen uit haar omgeving werd te weinig gedaan.

ANP