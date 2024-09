Vlaardings pleegmeisje (10) woog nog maar 20 kilo, blijft levenslang zorgafhankelijk

Het 10-jarige meisje uit Vlaardingen, dat zwaargewond raakte doordat ze zou zijn mishandeld door haar pleegouders, zal de rest van haar leven afhankelijk zijn van intensieve zorg. Dat verklaarde de officier van justitie donderdag tijdens een eerste inleidende zitting in de rechtbank in Rotterdam.

Het meisje liep ernstig hersenletsel en meerdere botbreuken op en lag lange tijd in coma. Sinds 23 juni is ze weer bij bewustzijn. "Maar dat klinkt positiever dan het is," benadrukte de officier van justitie. Het meisje kan niet zelfstandig zitten, lopen of staan en kan ook niet meer praten.

Toen het slachtoffer in het ziekenhuis werd opgenomen, woog ze nog maar 20 kilo en zat haar haar vol met luizen.

Het Openbaar Ministerie verdenkt de pleegouders, Daisy W. en John van den B., ervan dat ze het meisje probeerden te doden door haar van de trap te duwen. Daarnaast zouden ze haar hebben opgesloten in een kooi met stroomdraden. Het meisje zou aan haar armen en benen zijn vastgebonden, en haar mond zou zijn afgeplakt met tape.

Bewijzen van mishandeling

De verdachten hebben beiden gechat over de mishandelingen. John kwam met de ideeën, terwijl Daisy deze besprak en meedacht. "Moet je haar niet laten drinken of eten voordat ik met een flauwgevallen kind zit?" vroeg ze aan John. Ook werden er foto’s gevonden op de telefoon van de pleegvader waarop te zien is dat het meisje is vastgebonden.

De officier van justitie meldde dat de twee verdachten zijn aangemeld voor observatie in het Pieter Baan Centrum voor psychiatrisch onderzoek. Beide verdachten zullen gelijktijdig worden onderzocht, maar vanwege lange wachtlijsten kunnen zij pas half februari in de kliniek terecht.

Donderdag waren de twee verdachten niet aanwezig in de rechtbank.