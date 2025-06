Moeder pleegmeisje Vlaardingen stelt instanties aansprakelijk: 'Buitenspel gezet met dramatische gevolgen'

De moeder en het halfzusje van het zwaar mishandelde pleegmeisje uit Vlaardingen hebben jeugdzorgorganisaties Enver en de William Schrikker Stichting aansprakelijk gesteld. Dat meldt De Telegraaf. Volgens advocaat Frank Hamers is de biologische familie van het pleegkind jarenlang genegeerd, met dramatische gevolgen.

Organisaties in de jeugdbescherming en pleegzorg erkenden eerder in een gesprek met de Tweede Kamer dat ze flink tekort zijn geschoten in de zaak van het Vlaardingse pleegmeisje. Dat zie je in de video bovenaan.

Aanleiding voor de aansprakelijkstelling is het vernietigende rapport van de Inspecties Gezondheidszorg en Jeugd en Justitie en Veiligheid. Die concludeerden begin dit jaar dat de instanties de situatie van het toen tienjarige meisje verkeerd hebben ingeschat en haar niet hebben beschermd tegen ernstige mishandeling door haar pleegouders, John en Daisy van den B.

Het meisje werd in mei vorig jaar zwaargewond opgenomen in het ziekenhuis. Ze bleek zwaar ondervoed, had hersenletsel en meerdere botbreuken. Ook haar oudere zusje, dat eerder in hetzelfde pleeggezin verbleef, zegt slachtoffer te zijn geweest van mishandeling.

Hamers vertelt aan Hart van Nederland dat de moeder compleet buitenspel is gezet door de hulpverlening. “Er is nooit naar haar geluisterd,” zegt hij. “De kans dat het gezin ooit nog echt samen kan zijn, is vrijwel nihil. Het meisje heeft zwaar lichamelijk en emotioneel letsel opgelopen, en het is nog maar de vraag of er ooit nog sprake kan zijn van een normale familieverhouding."

Ze willen dat wordt uitgesproken dat er grote fouten zijn gemaakt Advocaat van de familie

De zaak draait voor de moeder en het zusje niet om schadevergoeding, maar vooral om erkenning, zegt de advocaat. Ze willen dat wordt uitgesproken dat er grote fouten zijn gemaakt. “Dat ze jarenlang niet gehoord zijn, heeft diepe wonden achtergelaten,” aldus Hamers.

De betrokken instanties zijn inmiddels op de hoogte gebracht van de aansprakelijkstelling. Wat de hoogte van de schadeclaim zal zijn, is nog niet duidelijk. Hamers onderzoekt daarnaast of ook individuele hulpverleners persoonlijk aansprakelijk kunnen worden gesteld.

De Telegraaf/Hart van Nederland/ANP