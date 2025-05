Pleegmeisje uit Vlaardingen 'toont veerkracht' ondanks blijvend letsel

Het pleegmeisje uit Vlaardingen dat vorig jaar zwaargewond raakte, maakt ondanks haar beperkingen weer contact met mensen en laat dagelijks zien hoe veerkrachtig ze is. Dat zei de officier van justitie woensdag tijdens de zitting in de rechtbank in Rotterdam. "Ze laat mensen versteld staan met de stappen die ze letterlijk en figuurlijk zet," aldus de officier op basis van informatie van haar voogd.

Organisaties in de jeugdbescherming en pleegzorg erkenden in een gesprek met de Tweede Kamer dat ze flink tekort zijn geschoten in de zaak van het Vlaardingse pleegmeisje. In de bovenstaande video vertelt Martine Kamphuis van Slachtofferhulp Nederland over de zaak.

Toch is de schade blijvend: het meisje zal nooit een normaal leven kunnen leiden en blijft afhankelijk van intensieve zorg. Ze werd in mei vorig jaar met ernstig hersenletsel en botbreuken opgenomen in het ziekenhuis en lag enige tijd in coma.

Pleegvader Johnny van den B. en pleegmoeder Daisy W., beiden 38 jaar, werden aangehouden nadat hun destijds 10-jarige pleegdochter in mei vorig jaar zwaargewond was opgenomen in het ziekenhuis. Ze had hersenletsel en botbreuken en lag een tijd in coma.

Pieter Baan Centrum

De twee verdachten waren opnieuw niet aanwezig in de rechtbank. Beiden zijn onlangs zes weken opgenomen geweest in het Pieter Baan Centrum. De rechtbank verwacht in juni het rapport van de gedragsdeskundige observatiekliniek van justitie.

De advocaten van de verdachten zijn via hun cliënten al op de hoogte gebracht van de diagnose van de gedragsdeskundigen en hun advies voor een behandeling. Ze kondigden al aan dat ze de psychiater en de psycholoog willen oproepen voor de inhoudelijke behandeling op 6 en 7 november. De advocaten willen de gedragsdeskundigen vragen stellen over hun advies, het recidivegevaar en de vastgestelde persoonlijkheidsstoornissen.

De twee verdachten zijn ook aangeklaagd voor het mishandelen van nog drie pleegkinderen. De volgende zitting is op 14 juli.

Hart van Nederland/ANP