Jeugdzorg faalde bij Vlaardings pleegmeisje: dit weten we tot nu toe

In het gepresenteerde rapport over het Vlaardings pleegmeisje zijn donderdag schokkende conclusies te lezen. Het kind werd maandenlang mishandeld, opgesloten en uitgehongerd, hulpsignalen zijn genegeerd en organisaties zijn ernstig tekortgeschoten. In dit artikel zetten we alles op een rij.

Het Vlaardings pleegmeisje werd in maart 2022 ondergebracht bij Daisy W. en Johnny van den B. in Vlaardingen. In mei 2024 werd ze zwaargewond opgenomen in een ziekenhuis. Ze had hersenletsel en botbreuken opgelopen en lag een tijd in coma. Toen ze naar het ziekenhuis werd gebracht woog ze nog maar 20 kilo. Ze was onverzorgd en had piekerig en dof haar dat vol zat met luizen. Haar pleegouders worden vervolgd door het Openbaar Ministerie. Ze zouden verantwoordelijk zijn voor diverse gruwelijke daden, waaronder het van de trap duwen van het kind. Ook zouden ze haar hebben opgesloten in een kooi met daaraan stroomdraden. Ze zou aan haar armen en benen zijn vastgebonden en haar mond zou zijn afgeplakt met tape. Sinds afgelopen juli is het meisje weer bij bewustzijn, maar ze kan niet praten. Ook kan ze niet zelfstandig zitten, lopen of staan. De rest van haar leven heeft ze zorg nodig. Naast het nu 11-jarige kind zijn ook andere kinderen ernstig mishandeld zijn door de pleegouders, waaronder een halfzusje en twee jongens die broertjes van elkaar zijn.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Inspectie Justitie en Veiligheid hebben uitgebreid onderzoek gedaan naar de gebeurtenissen rond het inmiddels 11-jarige meisje. Ze heeft door de verschrikkingen die ze heeft moeten doorstaan ernstig en blijvend letsel opgelopen. Jeugdhulp- en pleegzorgmedewerkers hebben haar aan haar lot overgelaten. De hulpverlening schoot "langdurig en veelvuldig" tekort.

Intensief toezicht

De inspecties concluderen dat medewerkers van de betrokken hulporganisaties Enver en de William Schrikker Stichting slecht met elkaar hebben samengewerkt. Belangrijke informatie werd niet gedeeld. Toen het meisje alarm sloeg, werd ze niet geloofd. Ook waarschuwingen van haar biologische moeder en andere mensen werden genegeerd.

Sinds december 2023 was er geen zicht meer op de veiligheid en ontwikkeling van het kind. "Het meisje ging niet meer naar school, kreeg geen dagbesteding, zag geen professionals meer en had geen contact met haar familie." De basisschool waar ze naartoe ging, waarschuwde in december 2023 dat ze mogelijk thuis werd mishandeld. Er werd geprobeerd instanties in te schakelen, maar een van hen overtuigde de school om het meisje terug te laten keren naar huis. Een leerplichtambtenaar en Veilig Thuis werden niet ingeschakeld.

De inspectiediensten hebben Enver en de William Schrikker Stichting onder intensief toezicht geplaatst. Laatstgenoemde erkent ernstig tekortgeschoten te zijn en onderschrijft de conclusies van het rapport: "Het onbeschrijfelijke leed wat het pleegzorgmeisje in Vlaardingen heeft moeten doorstaan had haar nooit mogen overkomen en betreuren wij ten zeerste." Er zijn diverse maatregelen aangekondigd om herhaling te voorkomen.

Ook Enver heeft een verklaring naar buiten gebracht waarin de organisatie stelt erg verdrietig en geschokt te zijn over de situatie. De pleegzorgorganisatie zegt, net als de William Schrikker Stichting, de conclusies van het rapport te onderschrijven. Ze stellen eveneens dat er diverse maatregelen zijn genomen. De begeleider van het meisje is op non-actief gesteld. Enver zegt tegen Hart van Nederland dat dit in augustus 2024 is gebeurd "naar aanleiding van informatie in de media, het onderzoek van de IGJ en onze eigen interne analyse".

Ouders reageren

De biologische moeder van het pleegmeisje en haar halfzusje laat via Namens de Familie weten dat het rapport een opluchting voor haar is. "Het staat nu zwart op wit dat zij zich terecht grote zorgen maakte over het welzijn van haar dochters." Tegelijkertijd is ze boos over de zware mishandelingen en het feit dat er te weinig naar haar en haar dochter is geluisterd.

Via diezelfde instantie laat de biologische moeder van twee jongetjes weten dat ze hoopt dat dit rapport recht doet aan wat de kinderen is overkomen. "En dat nu en in de toekomst de rechten van kinderen worden gewaarborgd." Ze ziet veel "verdrietige gelijkenissen met de situatie van de meisjes. Ook naar de broertjes en hun moeder is te weinig geluisterd."

'Intens verdrietig'

Branchevereniging Jeugdzorg Nederland stelt dat de conclusies van het rapport de hele sector diep in het hart raken en wil ervan leren. Volgens de koepel zijn er geen signalen dat er iets mis is met "kwaliteitskaders, protocollen en meldcodes" waarmee hulpverleners werken.

Landelijk Netwerk Veilig Thuis noemt het "intens verdrietig dat dit kwetsbare pleegmeisje niet de veiligheid en bescherming heeft gekregen die zij zo hard nodig had, terwijl er zoveel partijen bij haar situatie betrokken waren". Het netwerk omarmt de getrokken conclusies en belooft zich in te zetten om te zorgen dat de lessen uit het rapport bijdragen aan verbeteringen.

De Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen wil het rapport eerst "zorgvuldig lezen" en komt later met een reactie. Wel laten ze weten mee te leven met de slachtoffers en hun families.

Diepe indruk

Ook de gemeente Vlaardingen, waar het drama zich heeft afgespeeld, is geschokt. "Dit had nooit mogen en ook niet hoeven gebeuren. Een jong, kwetsbaar meisje heeft niet de bescherming en veiligheid gekregen die ze verdiende." Volgens de gemeente toont het rapport aan "hoe belangrijk het is om naar signalen te luisteren van kinderen zelf". De gemeente wordt niet genoemd in het rapport, maar zegt er alles aan te zullen doen om herhaling in de toekomst te voorkomen.

De politie spreekt van "een intens trieste zaak" die een diepe indruk heeft achtergelaten. "Het is in het belang van iedereen, en vooral voor kwetsbare betrokkenen, dat alle partijen kritisch naar zichzelf kijken en blijven leren. Zoals bij alle impactvolle zaken kijken we ook naar onszelf. We moeten er met elkaar voor zorgen dat dit soort situaties in de toekomst worden voorkomen."

In het rapport van de inspectiediensten is ook een reactie van de school van het meisje opgenomen, SBO Kameleon. De schoolleiding zegt zich te herkennen in de conclusies en dat het beleid rond mogelijke kindermishandeling is aangescherpt.

Den Haag

Het kabinet heeft in de vorm van een Kamerbrief gereageerd. Staatssecretarissen Struycken (Justitie en Veiligheid), Paul (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap), Maeijer en Karremans (beide Volksgezondheid, Welzijn en Sport) zijn geschokt en willen verbeteringen zien, zoals een betere screening van pleegouders. De gegeven dat het pleegmeisje meermaals om hulp vroeg maar aan haar lot is overgelaten, vinden zij een "intens droevige constatering".

Karremans vult daarop nog aan dat als men het rapport leest, "de tranen in je ogen" slaan.

Hart van Nederland/ANP