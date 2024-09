Biologische moeder van zwaargewond pleegmeisje vond zitting 'erg heftig'

Het was voor de biologische moeder van het 10-jarige Vlaardingse meisje "erg heftig" om de eerste inleidende zitting te volgen van de strafzaak tegen de pleegouders die haar kind zwaar zouden hebben mishandeld. Dat laat een woordvoerder van Namens de Familie weten na afloop.

"Het is erg heftig om al die details te horen. Het is een warme zomerdag, maar de koude rillingen lopen over het lichaam", zei hij. De moeder volgde de zitting in de rechtbank in Rotterdam via een livestream.

"Veel details waren bekend, maar als je het hele verhaal van de officier van justitie hoort, zitten daar toch weer dingen in waarvan je dan als moeder denkt: dat gaat om mijn kind, dat is haar overkomen".

Kooi met stroomdraden

De pleegouders zouden het meisje hebben willen doden door haar van de trap te duwen of te gooien. Beiden ontkennen dat. Ook zou het meisje zijn opgesloten in een kooi met daaraan stroomdraden en zou haar eten en medische zorg zijn onthouden.

In mei werd zij in coma naar het ziekenhuis gebracht. Het slachtoffer woog toen nog maar 20 kilo, zei de officier tijdens de zitting. Ze had botbreuken, hersenletsel en lag een tijd in coma. Inmiddels is het meisje ontwaakt, maar is duidelijk dat zij de rest van haar leven intensieve zorg nodig zal hebben.

ANP