Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Hetty bouwt een mantelzorghuisje voor haar zieke vriendin, maar van de gemeente mag ze niet verhuizen

Beleid

Vandaag, 19:36

Link gekopieerd

Een huisje op eigen terrein om mantelzorger te kunnen zijn voor je zieke vriendin. Het leek zo’n mooie oplossing. Maar hoewel Hetty De Koning goedkeuring van de gemeente dacht te hebben, ligt deze plots dwars. Vriendin Rita mag daardoor niet verhuizen, terwijl ze de woning hard nodig heeft, "het is zo zonde."

Hetty de Koning heeft een manege in Woudenberg en zou deze het liefst omtoveren tot zorgboerderij. Maar dat idee liet ze een aantal jaren geleden al snel varen, toen de bureaucratische hordes te hoog bleken. Klein beginnen, dacht ze toen maar. Het plaatsen van een mantelzorgwoning kan namelijk zonder vergunning. "Een ambtenaar van de gemeente Woudenberg heeft ons nog geholpen bij het aanwijzen van de plek: op het achtererf en dichtbij de tuin", vertelt ze aan Hart van Nederland.

Eind 2024 begint de bouw van twee houten gelijkvloerse tiny houses. De eerste bewoonster was gelijk bekend: haar 72-jarige vriendin Rita. "Negen jaar geleden viel ze hier op de manage van haar paard. Ik zei toen gelijk tegen haar: als het niet meer gaat, kom je hier wonen zodat ik voor je kan zorgen. Haar zus ziet ze nauwelijks en verder heeft ze niemand", vertelt Hetty.

Rita zit op dit moment in een revalidatiecentrum en zou daarna dolgraag het mantelzorghuisje intrekken. Er is alleen een probleem: van de gemeente mag dat niet.

Voorerf of achtererf?

In april legt de gemeente Hetty plots een bouwstop op, vermoedelijk na een klacht van nieuwe buurtbewoners, met het argument dat de huisjes niet op het achtererf maar op het voorerf zouden zijn gebouwd. En voor bouwen op het voorerf zou wél een vergunning nodig zijn. Volgens Hetty staan de huisjes juist wel op het achtererf. "Bovendien was dit de aangewezen plek door de gemeente."

Wat volgt is een mogelijke rechtsgang over wat nu voor en achter is. Tot die tijd mag vriendin Rita dus niet verhuizen. "Het is zo zonde", zegt Hetty. Ook Ria baalt. "Het is zo krom. Eind december mag ik naar huis vanuit het revalidatiecentrum waar ik nu herstel van een galblaasoperatie. Ik hoop heel erg dat het probleem dan is opgelost", verzucht Rita.

De gemeente laat aan Hart van Nederland niet in te kunnen gaan op specifieke gevallen. "We faciliteren graag wooninitiatieven waarmee wordt voorzien in zorg voor ouderen en mensen met een zorgbehoefte. De gemeente volgt hierbij de landelijke regels, waardoor realisatie, in veel gevallen, vergunningsvrij mogelijk is. Mits aan alle voorwaarden wordt voldaan."

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Steeds meer mantelzorgers zitten tegen burn-out aan door hoge werkdruk: ' Uitrusten op werk'
Steeds meer mantelzorgers zitten tegen burn-out aan door hoge werkdruk: ' Uitrusten op werk'
Faith en Zohraya groeiden op als mantelzorger: 'Ik had het niet willen missen'
Faith en Zohraya groeiden op als mantelzorger: 'Ik had het niet willen missen'
Mantelzorger Joke zoekt gastgezin voor haar man Henk: 'Het is een heftig besluit'
Mantelzorger Joke zoekt gastgezin voor haar man Henk: 'Het is een heftig besluit'
Vrijwilligers in tiny houses op zorgterrein: 'Ik voel me hier helemaal thuis'
Vrijwilligers in tiny houses op zorgterrein: 'Ik voel me hier helemaal thuis'

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.