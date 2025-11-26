Hetty bouwt een mantelzorghuisje voor haar zieke vriendin, maar van de gemeente mag ze niet verhuizen

Een huisje op eigen terrein om mantelzorger te kunnen zijn voor je zieke vriendin. Het leek zo’n mooie oplossing. Maar hoewel Hetty De Koning goedkeuring van de gemeente dacht te hebben, ligt deze plots dwars. Vriendin Rita mag daardoor niet verhuizen, terwijl ze de woning hard nodig heeft, "het is zo zonde."

Hetty de Koning heeft een manege in Woudenberg en zou deze het liefst omtoveren tot zorgboerderij. Maar dat idee liet ze een aantal jaren geleden al snel varen, toen de bureaucratische hordes te hoog bleken. Klein beginnen, dacht ze toen maar. Het plaatsen van een mantelzorgwoning kan namelijk zonder vergunning. "Een ambtenaar van de gemeente Woudenberg heeft ons nog geholpen bij het aanwijzen van de plek: op het achtererf en dichtbij de tuin", vertelt ze aan Hart van Nederland.

Eind 2024 begint de bouw van twee houten gelijkvloerse tiny houses. De eerste bewoonster was gelijk bekend: haar 72-jarige vriendin Rita. "Negen jaar geleden viel ze hier op de manage van haar paard. Ik zei toen gelijk tegen haar: als het niet meer gaat, kom je hier wonen zodat ik voor je kan zorgen. Haar zus ziet ze nauwelijks en verder heeft ze niemand", vertelt Hetty.

Rita zit op dit moment in een revalidatiecentrum en zou daarna dolgraag het mantelzorghuisje intrekken. Er is alleen een probleem: van de gemeente mag dat niet.

Voorerf of achtererf?

In april legt de gemeente Hetty plots een bouwstop op, vermoedelijk na een klacht van nieuwe buurtbewoners, met het argument dat de huisjes niet op het achtererf maar op het voorerf zouden zijn gebouwd. En voor bouwen op het voorerf zou wél een vergunning nodig zijn. Volgens Hetty staan de huisjes juist wel op het achtererf. "Bovendien was dit de aangewezen plek door de gemeente."

Wat volgt is een mogelijke rechtsgang over wat nu voor en achter is. Tot die tijd mag vriendin Rita dus niet verhuizen. "Het is zo zonde", zegt Hetty. Ook Ria baalt. "Het is zo krom. Eind december mag ik naar huis vanuit het revalidatiecentrum waar ik nu herstel van een galblaasoperatie. Ik hoop heel erg dat het probleem dan is opgelost", verzucht Rita.

De gemeente laat aan Hart van Nederland niet in te kunnen gaan op specifieke gevallen. "We faciliteren graag wooninitiatieven waarmee wordt voorzien in zorg voor ouderen en mensen met een zorgbehoefte. De gemeente volgt hierbij de landelijke regels, waardoor realisatie, in veel gevallen, vergunningsvrij mogelijk is. Mits aan alle voorwaarden wordt voldaan."