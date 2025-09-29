Steeds meer mantelzorgers zitten tegen burn-out aan door hoge werkdruk: ' Uitrusten op werk'

Steeds meer Nederlanders zijn tegenwoordig mantelzorger naast hun baan. Mantelzorger zijn, vraagt veel van mensen en uit een enquête van vakbond CNV blijkt dat bijna een derde van de ondervraagde mantelzorgers tegen een burn-out aanzit.

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat in 2023 zo'n 2 miljoen Nederlanders mantelzorger waren. Voor familieleden of bekenden houden zij administratie bij, gaan ze mee naar het ziekenhuis en ontfermen zij zich over hun gezondheid. Naast een drukke baan kan dit voor veel stress zorgen.

"Als mantelzorger sta je altijd aan", vertelt Swetlana Wester Meijer, mantelzorger voor haar dochter. "Wanneer ik op werk kwam, had ik het gevoel dat ik uit kon rusten en dat ik thuis juist aan het werk was." Het combineren van haar baan als woordvoerder en haar werk als mantelzorger werd uiteindelijk zo zwaar dat Swetlana een tijd niet kon werken. "Toen ik bij mijn werkgever aangaf dat ik een stapje terug wilde nemen, zeiden ze dat ze al aan me zagen dat het niet zo goed ging", vertelt ze.

Burn-out

Die hoge werkdruk blijkt bij meer mantelzorgers voor problemen te zorgen. Vakbond CNV hield een enquête onder 800 werkende mantelzorgers. Hierin gaf 56 procent structureel aan moe te zijn en 46 procent voelde zich continu overbelast. Een derde van alle mantelzorgers gaf aan tegen een burn-out aan te zitten.

"Helaas horen we dit soort verhalen steeds vaker", vertelt Felice Postma, woordvoerder bij MantelzorgNL. "Ze geven aan moeite te hebben om de zorg te combineren met werk of het gezin." Meerdere ondervraagde mantelzorgers geven aan Hart van Nederland aan een bepaalde schaamte te voelen om de hoge werkdruk te bespreken met hun collega's en werkgever.

Mantelmakelaar

Die moeite met het bespreekbaar maken van de werkdruk van mantelzorg ziet Esmé Kerssens ook. Ze is mantelmakelaar en zij houdt zich bezig met het verlichten van de werkdruk voor mantelzorgers. "Het is een relatief onbekend beroep, maar er is veel vraag naar", vertelt Kerssens.

"Veel mensen weten bijvoorbeeld niet dat er wetgeving is waarmee zij aanspraak kunnen maken op extra vergoeding voor hun werkzaamheden. Daar hebben mensen simpelweg niet de tijd voor om er in te duiken en dit kunnen wij wel."

Volgens Kerssens is het bespreken van de druk die men voelt het belangrijkste middel om een burn-out te voorkomen. Mantelzorgers zouden vaak wachten tot de druk al erg hoog is. Het op tijd laten weten van stress aan werkgevers zou hierbij kunnen helpen.