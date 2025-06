Faith en Zohraya groeiden op als mantelzorger: 'Ik had het niet willen missen'

Bij mantelzorgers denk je al snel aan volwassenen die voor iemand zorgen. Maar ook jongeren en zelfs kinderen doen dat: maar liefst één op de vier jongeren zorgt voor een naaste die ziek is of een beperking heeft. Dat is veel, en deze vorm van mantelzorg blijft vaak onzichtbaar voor de buitenwereld. Het kan een flinke impact hebben op hun sociale leven en schoolprestaties.

Faith en Zohraya zorgen al hun hele leven voor hun zusje Joann, die een ernstige vorm van het syndroom van Down heeft. Toen hun ouders uit elkaar gingen, raakte Joann in een psychose. Sindsdien werd de zorg voor haar nog intensiever. Faith voelde zich al op jonge leeftijd verantwoordelijk. Ook de jongere Zohraya sloot zich daar snel bij aan. "We deden eigenlijk alles: opstaan, douchen, aankleden, verzorgen, oppassen. We hebben veel moeten missen. Ik kon niet met vriendinnetjes afspreken. Het was soms zwaar. Maar ik zie het vooral als iets moois. Ik had het niet willen missen."

Vooral de periode na de scheiding van hun ouders was zwaar voor Joann. "Ze kon niet goed omgaan met de emoties. Viel 's avonds huilend in slaap. Dat was een moeilijke tijd."

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Inmiddels ligt die periode achter hen en gaat het beter met Joann, die nu bij haar moeder woont. Ook gaat ze twee keer per maand een weekend naar een logeerhuis. De twee oudste zussen zijn inmiddels het huis uit: Zohraya woont samen met haar vriend, en Faith is verhuisd naar Amsterdam. Dat geeft gemengde gevoelens, vertelt Faith. "De intensiteit van het zorgen is afgenomen. Het voelt fijn om meer tijd voor mezelf te hebben. Maar het voelt ook wel dubbel. Ik ga nog wel veel naar Joann toe."

Esther Hendriks van MantelzorgNL vindt het belangrijk dat er meer aandacht komt voor jongeren die voor een naaste zorgen. "De omgeving weet wel dat er iets aan de hand is, maar heeft dan de neiging om vaker te vragen: 'Goh, hoe is het nou met je vader of moeder?' En wat we een beetje vergeten, is om eigenlijk aan deze kinderen zelf te vragen: hoe gaat het nou eigenlijk met jou? En hoe voelt het nou voor jou om ook soms zorgen te maken over?", zegt ze tegen Hart van Nederland.