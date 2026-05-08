Voetbalbond Curaçao voelt niets voor terugkeer coach Advocaat

Vandaag, 12:56

De voetbalbond van Curaçao voelt vlak voor het WK niets voor een terugkeer van Dick Advocaat als bondscoach. "Fred Rutten zal Curaçao als bondscoach vertegenwoordigen tijdens het WK", laat voorzitter Gilbert Martina weten aan De Telegraaf.

De 78-jarige Advocaat leidde Curaçao voor het eerst naar een WK, maar nam eind februari afscheid omdat zijn dochter ernstig ziek was. De voetbalbond van het kleinste land ooit op een WK vond Rutten bereid om hem op te volgen. Inmiddels is de gezondheidssituatie van de dochter van Advocaat stabiel en zien volgens ingewijden een aantal internationals de adviseur van Robin van Persie bij Feyenoord graag terugkeren bij Curaçao.

Verloren duels

Met Rutten op de bank verloor Curaçao in maart twee oefenduels met China (2-0) en Australië (5-1). Voor Curaçao begint het WK op 14 juni met een wedstrijd tegen Duitsland. Daarna volgen groepsduels met Ecuador en Ivoorkust.

Door ANP

