Bondscoach Dick Advocaat stopt bij Curaçao om gezondheid dochter

Dick Advocaat is per direct gestopt als bondscoach van Curaçao. Dat maakte de voetbalbond van de WK-deelnemer bekend in een persbericht. Fred Rutten is aangesteld als opvolger. Advocaat (78) wil zijn volledige aandacht geven aan zijn dochter, die kampt met gezondheidsproblemen. "Ik heb altijd gezegd dat familie boven voetbal gaat", zei Advocaat via de bond. "Dit is dan ook een vanzelfsprekende beslissing."

Advocaat laat weten "Curaçao, de mensen daar en mijn collega's heel erg te gaan missen". "Ik beschouw de kwalificatie van het kleinste land ter wereld voor het WK als een van de hoogtepunten uit mijn loopbaan. Ik ben trots op mijn spelers, staf en de bestuursleden die in ons geloofden." Naast Advocaat heeft ook assistent Cor Pot afscheid genomen, net als teamarts Casper van Eijck.

'Dick is een icoon'

Fred Rutten (63), die eerder onder meer trainer was van FC Twente, PSV, Feyenoord en Schalke 04, trekt de lijn van Advocaat door. "Het is treurig voor Dick en ik wens hem heel veel sterkte de komende tijd. Dick is een icoon in de voetbalwereld. Het is oprecht een eer om zijn werk voort te zetten. Ik heb met hem en zijn staf gesproken en ga in zijn lijn door. Curaçao kan van mij dezelfde inzet verwachten."

Curaçao speelt op het WK in het Amerikaanse Houston op 14 juni het eerste duel ooit op een WK, tegen Duitsland. Op 20 juni volgt in Kansas City een duel met Ecuador, waarna de ploeg de groepsfase op 25 juni afsluit met een wedstrijd tegen Ivoorkust in Philadelphia.