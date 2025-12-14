Volg Hart van Nederland
Amsterdammer Henk ten Cate nieuwe bondscoach van Suriname

Vandaag, 07:43

Henk ten Cate is aangesteld om de nationale voetbalploeg van Suriname voor het eerst naar een WK te leiden. De 71-jarige Amsterdamse trainer volgt Stanley Menzo op, die vorige maand zijn functie neerlegde na een nederlaag tegen Guatemala.

Suriname had zich met een overwinning op Guatemala rechtstreeks kunnen plaatsen voor het WK, maar verloor met 3-1. Eind maart krijgt de ploeg nog een kans via internationale play-offs om zich te kwalificeren voor de eindronde in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Daarvoor moet eerst Bolivia worden verslagen en daarna Irak. Ten Cate was eerder, van mei 2023 tot januari 2024, assistent van bondscoach Aron Winter bij Suriname.

Suriname heeft zich dus nog niet geplaatst voor het WK. Curaçao wist dat wel te doen; die beelden zie je hier:

WK-play-offs

Volgens de Surinaamse voetbalbond zal Ten Cate, dankzij zijn uitgebreide internationale ervaring en bewezen staat van dienst, het team voorbereiden en leiden richting de WK-play-offs in maart 2026. In een bericht op Instagram spreekt de SVB het volle vertrouwen uit dat zijn deskundigheid, tactische kennis en leiderschap de selectie naar het hoogste niveau kunnen brengen.

Wie Ten Cate gaat bijstaan als assistent-coaches is nog niet bekend. In zijn loopbaan was hij hoofdtrainer bij onder meer Ajax, Sparta, Vitesse, NAC Breda, Go Ahead Eagles, MTK Boedapest, Uerdingen en Panathinaikos. Daarnaast was hij assistent-coach bij FC Barcelona en Chelsea. De afgelopen jaren werkte hij vooral bij clubs in Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

