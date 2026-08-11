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NEC houdt Champions League-droom levend na zege op Olympiakos

Voetbal

Gisteren, 20:16

NEC heeft zich ten koste van Olympiakos geplaatst voor de laatste voorronde van de Champions League. De ploeg van trainer Dick Schreuder won na verlenging met 2-1 van de Griekse topclub, die vanaf de tachtigste minuut met tien man speelde in het Goffertstadion. De Turkse invaller Emre Mor maakte de winnende treffer.

Het uitduel met Olympiakos, de eerste wedstrijd ooit van NEC in de voorronde van de Champions League, was vorige week in 0-0 geëindigd. In de laatste voorronde van de Champions League is later deze maand Bodø/Glimt de tegenstander. De Noorse club versloeg het Belgische Union Sint-Gillis dinsdagavond na verlenging.

Nederlandse fans konden niet wachten om naar Athene te vliegen, zoals je in bovenstaande video ziet.

Door ANP

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