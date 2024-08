Geen pole voor Max Verstappen in Zandvoort, zo volg je de race gratis

Het is Max Verstappen niet gelukt op pole position terecht te komen bij de Grand Prix van Zandvoort. De coureur moet zondag zijn concurrent van McLaren Lando Norris voor zich dulden. Wil je zondag de race volgen? Dat kan zelfs op een open, en dus gratis, kanaal. Hieronder vertellen we je hoe.

Het is voor de Nederlandse coureur de vierde keer op rij dat hij een pole mist. Het zag er aanvankelijk niet naar uit dat Verstappen zich zou mengen in de strijd om de pole op de droge racebaan. Hij worstelde in de eerste twee van drie kwalificatiesessie met zijn auto en klaagde over de grip.

In de derde en laatste sessie zette hij alles op alles en kwam hij tot een ronde van 1.10.029. Hij stond tot grote vreugde van het uitzinnige publiek heel even bovenaan, maar toen dook Norris ruim onder die tijd van de Limburger. De Brit klokte 1.09,673 en was daarmee ruim drie tienden sneller.

Gratis kijken?

Maar waar kijk je de race (gratis)? Fervente fans hebben vast een abonnement via F1-TV of Viaplay, maar enkele races in het seizoen worden via de open kanalen aangeboden. Zo ook dus de F1 in Zandvoort: