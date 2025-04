Fietser (69) uit Oentsjerk omgekomen bij ongeval in Grijpskerk

Een 69-jarige man uit Oentsjerk (Friesland) is maandagochtend om het leven gekomen bij een verkeersongeval in Grijpskerk. Volgens de politie gebeurde het ongeluk mogelijk nadat een vrachtwagen lading had verloren, maar het onderzoek naar de precieze toedracht loopt nog.

Het ongeluk vond rond 07.30 uur plaats op de N355, de Groningerstraatweg. Hulpdiensten kwamen snel ter plaatse, maar hulp mocht voor de man niet meer baten. Hij overleed ter plekke.

De politie is in contact met de vrachtwagenchauffeur en spreekt met getuigen.