Eerste racefans in Zandvoort om glimp op te vangen van favoriete coureurs

Voor racefanaten komt het nu echt dichtbij: de Grand Prix van Zandvoort gaat vrijdag van start. Ruim 300 duizend bezoekers zullen de aankomende dagen neerstrijken in de badplaats om een glimp op te vangen van het spektakel, en de eersten verzamelen zich donderdag al bij de ingang van het circuit.

Donderdag arriveren de eerste coureurs, en dat is bij de fans niet onopgemerkt gebleven. Tientallen mensen staan te wachten voor de ingang van het circuit, in de hoop op een foto met hun favoriete racer. Het circuit zelf is donderdag nog niet toegankelijk voor toeschouwers.

Vrijdag beginnen de trainingen, en zaterdag staat in het teken van de kwalificatierace. Zondag volgt het hoogtepunt, waarbij honderdduizenden fans van over de hele wereld zullen zien hoe Max Verstappen zijn titel verdedigt.