Max Verstappen hint op pensioen: 'Over de helft'

Max Verstappen rijdt dit weekeinde in Zandvoort zijn tweehonderdste grand prix in de Formule 1, maar er komen zeker niet nog eens tweehonderd races bij. "Zeker niet. Die vraag is makkelijk te beantwoorden. We zijn over de helft", zei hij tegen de verzamelde media op het circuit in de duinen. "Het is tot nog toe een fantastisch avontuur geweest. Het voelt niet alsof ik er al tweehonderd heb gereden."

De drievoudig wereldkampioen van Red Bull heeft een contract dat doorloopt tot en met 2028. "Dat is nog ver weg. Op dit moment is mijn eerste gedachte niet dat ik tegen die tijd een nieuw contract teken, maar eerlijk gezegd wil ik alles open houden. Ik ben ook benieuwd hoe het nieuwe motorreglement in 2026 uitpakt. Of ik het dan nog leuk vind of niet. Er is in ieder geval nog genoeg tijd om te beslissen. Ik sta er vrij ontspannen in."

Jeugddroom

Verstappen wilde nog wel twee hoogtepunten benoemen in de afgelopen 199 races, waarvan hij er 61 won. "Mijn allereerste zege blijft emotioneel gezien heel mooi. Je presteert iets waar je als klein kind van hebt gedroomd. Ook mijn eerste wereldtitel was fantastisch en zal een blijvende herinnering zijn."

ANP