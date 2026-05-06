Viroloog over Andesvariant Hantavirus: 'Besmetting van mens naar mens klein'

Vandaag, 13:08

De kans dat mensen elkaar besmetten met de Andesvariant van het hantavirus is klein. Dat zegt viroloog Ab Osterhaus nadat bij twee opvarenden van cruiseschip MV Hondius de virusvariant werd vastgesteld. Volgens hem is overdracht van mens op mens uitzonderlijk. "Tot nu toe was nooit echt bewezen dat het van mens op mens is overgedragen."

Het hantavirus wordt normaal verspreid via urine, ontlasting of speeksel van knaagdieren. Mensen kunnen besmet raken door virusdeeltjes in te ademen. De ziekte kan leiden tot een ernstige longontsteking. "Omdat het virus vooral diep in de longen zit en mensen snel heel ziek worden, is de besmettelijkheid minder groot dan bij bijvoorbeeld griep of covid", legt Osterhaus uit.

Een passagier deelde eerder op sociale media een emotionele video over de huidige situatie aan boord, zo is te zien in bovenstaande video.

Besmetting waarschijnlijk door intensief contact

Hoe de besmetting aan boord precies is ontstaan, is nog niet duidelijk. Volgens Osterhaus is het niet waarschijnlijk dat knaagdieren aanwezig waren op het cruiseschip, maar helemaal uitsluiten kan hij dat niet. Een andere mogelijkheid is dat meerdere opvarenden tijdens een excursie aan land besmet zijn geraakt.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) gaat er momenteel vanuit dat besmettingen tussen mensen aan boord hebben plaatsgevonden. Volgens Osterhaus kunnen de omstandigheden op het schip daarbij een rol hebben gespeeld. "Op zo’n schip zitten mensen dicht op elkaar en hebben ze intensief contact. Het echtpaar dat is overleden, sliep waarschijnlijk samen in één bed."

WHO onderzoekt verdere verspreiding

De WHO probeert inmiddels passagiers op te sporen die met een van de overleden Nederlanders hebben gereisd. Volgens Osterhaus hoeven zij zich niet direct grote zorgen te maken. Wel adviseert hij mensen die dicht bij de patiënt zaten alert te zijn op klachten zoals koorts en griepverschijnselen.

Tot nu toe zijn acht besmettingen vastgesteld. Drie opvarenden, onder wie twee Nederlanders, zijn overleden aan de gevolgen van het virus.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

