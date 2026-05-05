WHO zoekt vliegtuigpassagiers na dood Nederlandse vrouw door hantavirus

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) probeert passagiers te achterhalen van een vlucht waarop een Nederlandse vrouw zat die later overleed aan het hantavirus. Dat gebeurt in het kader van een contactonderzoek.

De vrouw verliet het cruiseschip Hondius op het eiland Sint-Helena nadat zij ziek was geworden. Ze reisde per vliegtuig vanaf het eiland naar Zuid-Afrika. Tijdens de vlucht verslechterde haar toestand, zei de WHO tegen persbureau AFP. Ze overleed bij aankomst in het ziekenhuis in Johannesburg, waar ze positief testte op het hantavirus. Haar man was al eerder op het schip overleden aan het virus.

Er waren 82 passagiers en zes bemanningsleden aan boord van de vlucht van 25 april. De Zuid-Afrikaanse autoriteiten hebben luchtvaartmaatschappij Airlink gevraagd de passagiers te laten weten dat ze contact moeten opnemen met de gezondheidsdienst.

De WHO denkt dat mensen elkaar hebben besmet met het hantavirus aan boord van het cruiseschip.