'Mogelijk zeven besmettingen met hantavirus op cruiseschip'

Vandaag, 07:43

Naast de twee eerder door een laboratorium bevestigde besmettingen met het hantavirus op een Nederlands cruiseschip zijn er vijf vermoedelijke gevallen vastgesteld. Dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. De WHO laat weten dat er naast de drie sterfgevallen één ernstig zieke patiënt is en drie personen met milde symptomen.

Cruisemaatschappij Oceanwide meldde maandagavond laat in een verklaring dat de Nederlandse autoriteiten zich "actief voorbereiden" op medische evacuatie van twee bemanningsleden met symptomen en een persoon die reisde met de overleden Duitse opvarende. Het zou gaan om de inzet van twee gespecialiseerde vliegtuigen met benodigde medische apparatuur. Het plan is volgens Oceanwide nog niet bevestigd en kan nog wijzigen.

Drie doden

Drie passagiers kwamen om het leven nadat ze ziek waren geworden op het cruiseschip. Onder hen waren twee Nederlanders, een man en een vrouw van 69 jaar uit het Friese Haulerwijkch. De man overleed op 11 april en de vrouw op 26 april. Er zijn nog 149 mensen uit 23 landen aan boord, aldus Oceanwide.

Het cruiseschip bevindt zich momenteel voor de kust van Kaapverdië.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

