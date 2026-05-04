Overleden Nederlanders op cruise waren echtpaar uit Haulerwijk

De twee Nederlanders die zijn overleden op het cruiseschip MV Hondius zijn een man en een vrouw van 69 jaar uit het Friese Haulerwijk. Dat laat de familie van het echtpaar via Namens de Familie weten. De man overleed op 11 april en de vrouw op 26 april.

"De prachtige reis die zij samen beleefden is abrupt en definitief afgebroken", laat de familie in de persverklaring weten. "Wij kunnen nog niet bevatten dat we hen moeten missen. We willen hen in alle rust en beslotenheid thuisbrengen en herdenken. En willen de media verzoeken geen namen, beelden of persoonlijke details over het echtpaar en ons als familie te delen."

Tot op heden is er bij één opvarende van het cruiseschip na laboratoriumonderzoek vastgesteld dat er sprake is van een hantavirusinfectie. Deze patiënt is volgens de Nederlandse cruisemaatschappij Oceanwide Expeditions momenteel opgenomen op de intensive care in Johannesburg in Zuid-Afrika. Of het Nederlandse echtpaar ook besmet was met een hantavirus is nog niet bekend.