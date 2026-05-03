Nederlanders dood tijdens cruise, vermoedelijk door hantavirus

Vandaag, 20:12

Het ministerie van Buitenlandse Zaken (BuZa) heeft bevestigd dat twee Nederlandse opvarenden van een kleinschalig cruiseschip zijn overleden. Volgens een woordvoerder werd een Nederlander ziek aan boord en overleed de persoon medio april tijdens een reis van Argentinië naar Kaapverdië. De tweede Nederlander, die ook ziek werd, is nog overgebracht naar Zuid-Afrika, waar de persoon overleed.

BuZa kan berichten van buitenlandse media nog niet bevestigen dat het om een echtpaar gaat dat getroffen zou zijn door het hantavirus. Ook over de doodsoorzaak van de twee doet het ministerie geen mededelingen.

De WHO geeft aan dat in totaal zes mensen ziek zijn geworden. Een van hen ligt op de intensive care in het Zuid-Afrikaanse Johannesburg. Het zou gaan om een 69-jarige Brit.

Volgens AFP was de eerste opvarende die klachten kreeg een 70-jarige man, die aan boord stierf. Zijn lichaam is gebracht naar het eiland Sint-Helena in de Atlantische Oceaan. Zijn 69-jarige vrouw werd ook ziek en is ook naar Zuid-Afrika gebracht waar ze in het ziekenhuis van Johannesburg stierf.

De uitbraak was op de MV Hondius, die vanuit Argentinië onderweg was naar Kaapverdië. Het schip wordt gebruikt voor expeditiereizen naar Antarctica en het Noordpoolgebied. Het is van de Nederlandse reisorganisatie Oceanwide Expeditions.

Reder Oceanwide Expeditions uit Scheveningen heeft nog niet gereageerd.

Er zijn verschillende soorten hantavirussen, die van knaagdieren afkomstig zijn. Mensen die geïnfecteerd zijn, kunnen koorts, bloedingen en nierfunctiestoornissen krijgen.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

