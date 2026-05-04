Drie doden op cruiseschip: hoe gevaarlijk is het hantavirus?

Op een cruiseschip bij Kaapverdië is een besmetting met het hantavirus vastgesteld. Zeker drie mensen zijn overleden en meerdere opvarenden zijn mogelijk besmet. Volgens het RIVM is het belangrijk om snel duidelijk te krijgen om welke variant van het virus het gaat.

Het hantavirus is geen nieuw virus. Er bestaan volgens het RIVM zo'n twintig tot dertig varianten die mensen ziek kunnen maken. Het virus wordt meestal overgedragen door knaagdieren, zoals muizen en ratten. Mensen kunnen besmet raken via speeksel, urine of uitwerpselen van deze dieren.

In Europa zorgen hantavirussen meestal voor klachten die lijken op griep. Denk aan koorts, spierpijn en soms problemen met de nieren of lever. De tijd tussen besmetting en ziek worden ligt gemiddeld tussen de twee en vier weken.

Zeldzamere variant

Maar er is ook een ernstigere variant, die wél van mens op mens kan worden overgedragen: het Andesvirus. Dat virus komt normaal gesproken voor in Zuid-Amerika. Het cruiseschip is daar geweest en de klachten lijken volgens Chantal Reusken, viroloog en onderzoeker bij het RIVM op deze variant. Het Andesvirus kan ernstigere klachten geven, zoals problemen met het hart en de ademhaling.

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is tot nu toe bij één patiënt bevestigd dat het om een hantavirus gaat. Om welke variant het gaat, moet nog worden vastgesteld. Daarnaast zijn er vijf mensen in beeld die mogelijk ook besmet zijn. Drie van hen zijn overleden. Of deze gevallen met elkaar te maken hebben, is nog niet duidelijk.