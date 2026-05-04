Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Drie doden op cruiseschip: hoe gevaarlijk is het hantavirus?

Zorg

Vandaag, 13:36

Link gekopieerd

Op een cruiseschip bij Kaapverdië is een besmetting met het hantavirus vastgesteld. Zeker drie mensen zijn overleden en meerdere opvarenden zijn mogelijk besmet. Volgens het RIVM is het belangrijk om snel duidelijk te krijgen om welke variant van het virus het gaat.

Het hantavirus is geen nieuw virus. Er bestaan volgens het RIVM zo'n twintig tot dertig varianten die mensen ziek kunnen maken. Het virus wordt meestal overgedragen door knaagdieren, zoals muizen en ratten. Mensen kunnen besmet raken via speeksel, urine of uitwerpselen van deze dieren.

In Europa zorgen hantavirussen meestal voor klachten die lijken op griep. Denk aan koorts, spierpijn en soms problemen met de nieren of lever. De tijd tussen besmetting en ziek worden ligt gemiddeld tussen de twee en vier weken.

Zeldzamere variant

Maar er is ook een ernstigere variant, die wél van mens op mens kan worden overgedragen: het Andesvirus. Dat virus komt normaal gesproken voor in Zuid-Amerika. Het cruiseschip is daar geweest en de klachten lijken volgens Chantal Reusken, viroloog en onderzoeker bij het RIVM op deze variant. Het Andesvirus kan ernstigere klachten geven, zoals problemen met het hart en de ademhaling.

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is tot nu toe bij één patiënt bevestigd dat het om een hantavirus gaat. Om welke variant het gaat, moet nog worden vastgesteld. Daarnaast zijn er vijf mensen in beeld die mogelijk ook besmet zijn. Drie van hen zijn overleden. Of deze gevallen met elkaar te maken hebben, is nog niet duidelijk.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Kaapverdië bereidt evacuatie cruiseschip voor na dodelijk virus
Kaapverdië bereidt evacuatie cruiseschip voor na dodelijk virus
Nederlanders dood tijdens cruise, vermoedelijk door hantavirus
Nederlanders dood tijdens cruise, vermoedelijk door hantavirus

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.