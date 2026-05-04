Kaapverdië bereidt evacuatie cruiseschip voor na dodelijk virus

Kaapverdië treft voorbereidingen voor een eventuele medische evacuatie van passagiers van het cruiseschip MV Hondius. Dat schip ligt voor de kust van Kaapverdië, maar mag niet aanmeren in de haven van Praia vanwege mogelijke hantavirusbesmettingen, bevestigt de overheidsinstantie die verantwoordelijk is voor de volksgezondheid.

Drie passagiers kwamen om het leven nadat ze ziek waren geworden, onder wie twee Nederlanders. Het Zuid-Afrikaanse ministerie van Volksgezondheid meldt dat een van de slachtoffers een 70-jarige man is die overleed bij aankomst op het eiland Sint-Helena in de Atlantische Oceaan. Een 69-jarige vrouw overleed in een medisch centrum in Zuid-Afrika. Een 69-jarige Brit ligt er nog op de intensive care.

'Geen risico voor bevolking'

De mogelijke medische evacuatie met een ambulancevlucht zou zijn voor "patiënten die onder observatie staan". De gezondheidsautoriteiten benadrukken dat de situatie onder controle is en dat er momenteel geen risico bestaat voor de bevolking van Kaapverdië.

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken zei eerder op maandag ook de mogelijkheden te bekijken om "enkele personen" medisch te evacueren van het cruiseschip. Het schip van Oceanwide Expeditions vaart onder de Nederlandse vlag.