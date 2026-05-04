Nederland leidt repatriëring zieke bemanning na doden cruiseschip

Zorg

Vandaag, 06:26

Nederland gaat de repatriëring leiden van twee zieke bemanningsleden op het cruiseschip MV Hondius. Dat ligt voor anker bij Kaapverdië. Volgens rederij Oceanwide Expeditions hebben de bemanningsleden dringend medische hulp nodig.

De autoriteiten van Kaapverdië hebben nog geen toestemming gegeven om mensen van boord te halen. Wel is er inmiddels medisch personeel aan boord gegaan om de situatie te beoordelen.

Onderzoek

Tegelijk loopt er een onderzoek naar het hantavirus op het schip. Zeker één opvarende testte positief en ligt op de intensive care in Zuid-Afrika, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Ook zijn er meerdere mogelijke besmettingen.

"De exacte oorzaak en een mogelijk verband worden momenteel onderzocht", laat Oceanwide Expeditions weten. Het is nog onduidelijk hoe het virus aan boord is gekomen en of het zich verder heeft verspreid.

Twee Nederlanders overleden

Een woordvoerder van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigde zondagavond dat een Nederlander aan boord ziek werd en medio april overleed tijdens de reis van Argentinië naar Kaapverdië. Een tweede Nederlander, die ook ziek werd, is nog overgebracht naar Zuid-Afrika, waar de persoon overleed. Het zou gaan om een 70-jarige man en zijn 69-jarige vrouw, meldde persbureau AFP. Waar de lichamen van die Nederlanders zich bevinden, is bij BuZa niet bekend, aldus een woordvoerder.

BuZa meldde zondagavond dat de opvarenden is gevraagd in hun hutten te blijven. Onduidelijk is of er sprake is van een quarantainesituatie. Het ministerie heeft nog geen hulpverzoeken ontvangen van Nederlandse opvarenden.

Er zijn verschillende soorten hantavirussen, die van knaagdieren afkomstig zijn. Mensen die geïnfecteerd zijn, kunnen ernstige luchtwegaandoeningen, koorts, bloedingen en nierfunctiestoornissen krijgen. Volgens de WHO kan het hantavirus zich verspreiden van mens op mens, al is dat zeldzaam.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

