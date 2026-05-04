Ook ziek bemanningslid op cruiseschip Hondius blijkt Nederlander

Een van de twee zieke bemanningsleden aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius is een Nederlander, meldt Oceanwide Expeditions via een communicatiebureau. Of deze persoon het hantavirus heeft, is niet bekend.

Een van de twee bemanningsleden is er ernstig aan toe, de ander heeft milde klachten. Wie van de twee ernstig ziek is, kan een woordvoerster van het communicatiebureau niet zeggen.

Onlangs overleden twee Nederlandse opvarenden en een Duitse opvarende. Het tweede zieke bemanningslid is een Brit. Ook is er nog een Britse passagier ernstig ziek. Alleen bij deze patiënt is het hantavirus vastgesteld.

Ademhalingsproblemen

De twee zieke bemanningsleden hebben ademhalingsklachten en moeten medisch worden verzorgd. Het schip ligt momenteel voor de kust van Kaapverdië. Mogelijke medische evacuaties van passagiers worden voorbereid, aldus de cruisemaatschappij. De organisatie heeft contact met de lokale autoriteiten, het ministerie van Buitenlandse Zaken, de Wereldgezondheidsorganisatie en het RIVM.

Mogelijk vaart het schip door naar Las Palmas of Tenerife om passagiers van boord te laten gaan. Aan boord gelden momenteel strenge hygiënemaatregelen, benadrukt Oceanwide Expeditions.

Op dit moment zijn er geen andere mensen aan boord met ziekteverschijnselen. In totaal bevinden zich nog 149 mensen op het schip: 88 passagiers en 61 bemanningsleden. Het gaat om mensen van 23 verschillende nationaliteiten. Er zijn 13 Nederlanders aan boord, onder wie 8 passagiers en 5 bemanningsleden.