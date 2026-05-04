Nederlandse vrouw (69) op cruiseschip inderdaad overleden aan hantavirus

Gisteren, 22:34

De 69-jarige Nederlandse vrouw die na een cruisereis in Johannesburg overleed, had het hantavirus. Dat meldt het Zuid-Afrikaanse ministerie van Volksgezondheid in een persbericht. De vrouw is het tweede bevestigde geval van het hantavirus op het cruiseschip.

Een uitbraak aan boord werd al vermoed nadat een zieke Britse passagier in Johannesburg positief had getest op het virus. De vrouw was aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius. Daarop zijn nog twee anderen overleden nadat zij ziek werden. De man van de vrouw overleed ook op 69-jarige leeftijd tijdens de reis.

Onwel op vliegveld

De vrouw ging van boord nadat haar man tijdens de cruise was overleden, op 11 april. Eenmaal op het vliegveld in Zuid-Afrika, waar zij een vlucht naar Nederland wilde nemen, werd ze onwel. De Nederlandse vrouw is later in een kliniek overleden. Volgens het Zuid-Afrikaanse ministerie van Volksgezondheid zijn de labuitslagen van de vrouw inmiddels bekend en blijkt dat ook zij het hantavirus had. Van haar man kon de doodsoorzaak niet meer worden vastgesteld.

Van de derde overleden passagier, een Duitser, is nog geen doodsoorzaak bekend. Hij overleed op 2 mei.

Er zijn nog zo'n 150 mensen aan boord van het schip. Twee bemanningsleden zijn ook ziek geworden, onder wie een Nederlander. Of die persoon ook het hantavirus heeft, is nog niet bekend.

Door Redactie Hart van Nederland

