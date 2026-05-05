Passagier op Nederlands cruiseschip met hantavirus emotioneel: 'We willen naar huis'

Een passagier aan boord van het cruiseschip Hondius van de Nederlandse cruisemaatschappij Oceanwide heeft op sociale media een emotionele video gedeeld over de situatie aan boord. "We zijn niet zomaar een verhaal, er zitten mensen thuis op ons te wachten. Het moeilijke is dat er zoveel onzekerheid is", vertelt passagier Jake Rosmarin in tranen.

Drie passagiers kwamen om het leven nadat ze ziek waren geworden op het cruiseschip door besmetting met het hantavirus. Onder hen waren twee Nederlanders, een man en een vrouw van 69 jaar uit het Friese Haulerwijk. Het schip heeft mogelijk nog meer passagiers met vermoedelijke besmettingen met het hantavirus.

Harde werkelijkheid

Het schip ligt momenteel voor de kust van Kaapverdië en passagiers kunnen voorlopig nog nergens heen. Onder hen is de Amerikaanse reisblogger Jake Rosmarin. Op zijn sociale mediakanalen maakt hij een zeer emotionele indruk in een geposte video. "Wat er nu gebeurt, is voor ons een harde werkelijkheid", zo begint hij zijn verhaal.

"Het moeilijke is dat er zoveel onzekerheid is. Het gaat goed met mij en de crew van Oceanwide zorgt goed voor ons. Ik ben dankbaar voor hun werk", vertelt hij verder. Toch is het een zware beproeving voor de passagiers. "De prioriteit is dat de zieken de juiste zorg ontvangen en dat het schip kan uitwijken naar een plek waar iedereen van boord kan."

Medische evacuatie

Cruisemaatschappij Oceanwide meldde maandagavond in een verklaring dat de Nederlandse autoriteiten zich "actief voorbereiden" op medische evacuatie van twee bemanningsleden met symptomen en een persoon die reisde met de overleden Duitse opvarende.