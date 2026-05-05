Zieke passagiers cruiseschip Hondius naar Nederland gehaald

Drie zieke opvarenden van het cruiseschip Hondius, dat voor de kust van Kaapverdië ligt, worden van boord gehaald en naar Nederland gebracht voor medische verzorging. Onder hen is één Nederlander, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. "Alle inzet is erop gericht om dit op zo kort mogelijke termijn te laten plaatsvinden."

Op het schip zijn meerdere mensen besmet geraakt met het hantavirus.