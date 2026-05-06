Nederlandse ziekenhuizen bereiden zich voor op mogelijke komst hantaviruspatiënten

Zorg

Vandaag, 10:37

Nederlandse ziekenhuizen treffen voorbereidingen voor de mogelijke opvang van zieke opvarenden van cruiseschip MV Hondius, waarop het hantavirus is vastgesteld. Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) laat weten klaar te staan om in ieder geval één patiënt op te vangen.

"Het LUMC is beschikbaar om een patiënt op te vangen en we hebben er de expertise voor in huis", zegt een woordvoerder. Of er al een officieel verzoek ligt om een patiënt op te nemen, wil het ziekenhuis niet bevestigen.

Drie zieke opvarenden van het cruiseschip, dat momenteel voor de kust van Kaapverdië ligt, worden naar Nederland gebracht. Onder hen bevindt zich een Nederlander, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Een passagier deelde eerder op sociale media een emotionele video over de situatie aan boord, zo is te zien in bovenstaande video.

Meerdere ziekenhuizen

Ook andere ziekenhuizen houden rekening met mogelijke opvang. Zo wordt het Radboudumc in Nijmegen genoemd als mogelijke opvanglocatie. Een woordvoerder noemt het 'logisch' dat naar het ziekenhuis wordt gekeken. "We zijn als Radboudumc uitgerust om een patiënt met een ernstige besmettelijke ziekte op te vangen en te behandelen. We wachten rustig af. Als het moet, kunnen we snel schakelen."

Het UMC Utrecht liet eerder weten dat er nog geen verzoek is binnengekomen om het Calamiteitenhospitaal te openen. Die situatie is woensdag onveranderd.

Zwitserland

Naast Nederland wordt er ook zeker een opvarende van het de Hondius naar Zwitserland gebracht om behandeld te worden. Er wordt niet gemeld hoe de patiënt eraan toe is. De gezondheidsautoriteiten melden in een verklaring dat er geen dreiging is voor de Zwitserse samenleving. Ze achten verdere besmettingen in het land onwaarschijnlijk, ondanks dat de man contact heeft gehad met andere mensen.

Eerder overleden drie opvarenden van de MV Hondius, onder wie een Nederlands echtpaar. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie gaat het vermoedelijk om de Andesvariant van het hantavirus, een zeldzame variant die in uitzonderlijke gevallen van mens op mens overdraagbaar kan zijn.

Tenerife

Het cruiseschip zal niet direct terugvaren naar Nederland. Woensdag werd door Spaanse media bekendgemaakt dat het schip eerst zal aanmeren op Tenerife. De president van de autonome Spaanse archipel zegt tegen de komst te zijn en vreest voor gezondheidsgevolgen.

Het zal vermoedelijk nog enkele dagen duren voordat de Hondius aanmeert op Tenerife. Het schip, met daarop ongeveer 150 mensen, bevindt zich nu nog voor de kust van Kaapverdië.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

