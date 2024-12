Dinsdagochtendspits leidt tot opmerkelijk veel ongelukken

Tijdens de dinsdagochtendspits zijn tot dusver behoorlijk wat ongelukken gebeurd. Rond 09.15 uur stond er nog ongeveer 220 kilometer file op de hoofdwegen, melden Rijkswaterstaat en de ANWB. Of er meer ongelukken waren vanwege het grijze weer is onduidelijk.

Rijkswaterstaat meldt dat de files "moeilijk" afnemen door de verschillende ongelukken. Een woordvoerder van ANWB verkeersinformatie meldt aan Hart van Nederland dat het aantal kilometers file ondanks de vele ongelukken minder was dan normaal. Het viel voornamelijk op dat er veel ongelukken gebeurden.

Omrijden en vluchtstroken

Onder andere de verbindingsweg van de A1 naar de A10 Ring Oost is dicht door een ongeluk. Mensen die vanaf Diemen naar Amsterdam moeten, kunnen omrijden via de A9. Op de A50 van Apeldoorn richting Arnhem staat ook een flinke file.

Door een ongeluk op de A27 richting Utrecht bij Nieuwegein is een rijstrook dicht richting Utrecht. Ook op de A2 richting Utrecht is het druk, omdat al het verkeer over de vluchtstrook moet vanwege een ongeluk. De weg ging naar verwachting om 09.00 uur weer open. Verder staat op de A12 richting Utrecht tussen knooppunt Oud-Dijk en knooppunt Waterberg een flinke file.

ANP/Hart van Nederland