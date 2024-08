Verkeersinfarct rond Utrecht door wegwerkzaamheden: 'Compleet vastgelopen'

De wegwerkzaamheden aan de A2 van Utrecht richting Den Bosch leiden tot lange files op de wegen rond Utrecht. Het is er vrijdag volgens ANWB Verkeersinformatie "compleet vastgelopen".

Vooral op de A27 van Hilversum richting Hagestein moeten weggebruikers veel geduld hebben. Rond 18.30 uur stond daar nog 17 kilometer file, met ruim een uur vertraging. Eerder op vrijdag liep de vertraging op tot meer dan anderhalf uur. Ook op de A12, de A28 en lokale wegen in Utrecht en omgeving staat file.

'Stel je reis uit'

De werkzaamheden leiden volgens de ANWB ook tot grote drukte buiten Utrecht. Zo is het op de A50 richting het zuiden erg druk. "Mensen zoeken naar allerlei alternatieven", aldus de ANWB. Rijkswaterstaat roept weggebruikers die langs Utrecht rijden op om de verkeersinformatie goed in de gaten te houden. "En stel, indien mogelijk, je reis uit", aldus de wegbeheerder.

In Nieuwegein staat het verkeer ook op meerdere plaatsen vast. De gemeente zet verkeersregelaars in. "We hebben contact met Rijkswaterstaat over hoe ze de doorstroom weer op gang kunnen krijgen en kijken hoe we zelf kunnen helpen", aldus de gemeente. "Geef hulpdiensten zo veel mogelijk de ruimte en probeer na de spits pas te gaan rijden."

De werkzaamheden duren nog tot en met 30 september. Tussen de knooppunten Oudenrijn en Everdingen wordt het asfalt vervangen. Op meerdere momenten is de weg de komende tijd dicht.

ANP