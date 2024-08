Wekenlange hinder en fors meer files door werkzaamheden op A2

Vanaf woensdag tot en met 30 september worden er flink meer files rond Utrecht verwacht door werkzaamheden op de A2 van Utrecht richting Den Bosch. Dat meldt Rijkswaterstaat. Die roept automobilisten nadrukkelijk op om op een andere manier te reizen of thuis te blijven.

Tussen de knooppunten Oudenrijn en Everdingen wordt het asfalt vervangen door een stillere variant. De A2 is tijdens de werkzaamheden in de weekenden in zuidelijke richting helemaal afgesloten, in de eerste drie weekenden zelfs al vanaf donderdagavond 21.00 uur en dus ook op vrijdag.

Daarnaast is de weg gedurende acht nachten afgesloten. Op de momenten dat de A2 wel richting Den Bosch bereden kan worden, zijn er minder rijstroken beschikbaar.

Rijkswaterstaat roept bestuurders op Utrecht bereikbaar te houden voor noodzakelijk verkeer. "Iedere bestuurder die de beslissing maakt om anders te reizen, samen te reizen of thuis te blijven, draagt bij aan een beter bereikbaar Utrecht."

