Verkeersdrukte door pech en ongelukken: files op A1 en A58

Op meerdere snelwegen in Nederland zorgen ongelukken en pech voor aardig wat verkeershinder. Zo staat het verkeer op de A1 tussen Voorthuizen en Hoevelaken in Gelderland stil door een ongeluk, met een vertraging van ruim 45 minuten. Ook op de A58 in Zeeland, tussen Kruiningen en Goes, is het raak: een vrachtwagen met pech veroorzaakt daar bijna een uur file.

Het verkeer op de A1 wordt richting Amersfoort via de verzorgingsplaats langs het ongeval geleid. Automobilisten kunnen omrijden via Ede over de A30 en de A12. In Zeeland is omrijden geen optie door werkzaamheden op de A4, waardoor verkeer richting Vlissingen in de file op de A58 moet aansluiten.

Landelijk gezien valt de complete lengte van de files mee, volgens de ANWB staat er rond 11.45 uur ongeveer 96 kilometer file.