Beruchte werkzaamheden A7 duren twee maanden langer

Het werk aan de brug in de A7 bij Purmerend duurt ruim anderhalve maand langer dan voorzien. Rijkswaterstaat gaat er nu van uit dat de brug vanaf eind oktober weer versterkt is. Verkeer kan er dan als vanouds overheen. Eigenlijk zou het werk tot 1 september duren. De werkzaamheden leidde eerder tot veel files.

De vertragingen komen volgens Rijkswaterstaat doordat boringen moesten worden uitgesteld vanwege vrachtwagens die ondanks een verbod, toch over de brug bleven rijden. Dit veroorzaakte trillingen waardoor er niet geboord kon worden.

Andere kant van de brug

Vanaf eind juli is de andere zijde van de brug aan de beurt. Al het verkeer rijdt dan over het versterkte brugdeel. Het lijkt volgens Rijkswaterstaat niet nodig om voor het boren in het beton weer een rijstrook af te sluiten. Dat houdt in dat het verkeer over vier rijstroken kan blijven rijden.

Het verbod voor vrachtwagens en bussen om eroverheen te rijden, blijft tot het einde van het werk gelden.

ANP