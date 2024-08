Even omrijden: tien dagen geen treinen tussen Woerden en Alphen aan den Rijn

Moet jij tussen 10 en 20 augustus met het openbaar vervoer over het traject tussen Woerden en Alpen aan den Rijn? Houd dan rekening met extra reistijd. In deze periode gaat ProRail werken het spoor en enkele tunnels onder het spoor waar water doorheen loopt vernieuwen. Daarom rijden er in die periode geen treinen op dit traject.

De spoorbeheerder geeft aan dat er tussen Woerden en Alphen aan den Rijn vervangende bussen zullen rijden, die ook stoppen op het station van Bodegraven. Reizigers tussen Woerden en Alphen aan den Rijn kunnen per trein omreizen via Gouda.

Wil je reizen van Utrecht naar Leiden Centraal? Dan kan je het beste een omweg nemen via Schiphol. Reizigers van Woerden naar Leiden Centraal wordt aangeraden om via Den Haag Centraal te reizen.

ANP