Tunnels bij Roermond dicht door technische storing, onduidelijk hoelang storing duurt

Door een technische storing zijn de Roertunnel en de Swalmentunnel (A73) bij Roermond in de richting van Venlo dicht, meldt Rijkswaterstaat. Hoelang dat nog gaat duren is niet duidelijk. Medewerkers van Rijkswaterstaat bekijken of de tunnel ook ter plaatse bediend kan worden, zodat de weg weer open kan.

Weggebruikers vanuit het zuiden richting Venlo kunnen omrijden via de A2 en de A67.

De tunnels waren in zuidelijke richting al afgesloten door geplande werkzaamheden. Daarbij worden technische installaties zoals camera's, ventilatiesystemen, de omroepinstallatie en de verlichting vervangen.

ANP