Veilig Verkeer Nederland wil 'specifieke regels' voor fatbikes

Er moeten specifieke regels komen voor fatbikes om de verkeersveiligheid te waarborgen. Dat meldt Veilig Verkeer Nederland (VVN) in reactie op het bericht van VeiligheidNL.

Die organisatie meldde dinsdag dat in de eerste week van oktober 96 mensen die als bestuurder of passagier op een fatbike zaten na een ongeval op de spoedeisende hulp (SEH) belandden. In bijna de helft van de fatbike-ongelukken was het slachtoffer volgens VeiligheidNL tussen de 12 en 15 jaar. De cijfers zijn afkomstig van 82 SEH-afdelingen die begin oktober een week lang het aantal fietsongevallen, waaronder dus ook ongevallen met fatbikes, registreerden.

Fatbikes passen volgens VVN niet binnen de categorie fietsen, vanwege hun "unieke kenmerken". "Fatbikes hebben de potentie om hoge snelheden te bereiken, zelfs zonder trappen. In combinatie met de vaak jonge leeftijd van de fietsers leidt dit tot grote risico's." VVN wil ook het gevaar van opgevoerde fatbikes benadrukken, "die illegaal zijn op de weg en een risico vormen voor de verkeersveiligheid".

'Niet geschrokken van cijfers'

Fatbikemakers schrikken niet van de cijfers die VeiligheidNL heeft gepresenteerd: "Uit het onderzoek blijkt dat 7 procent van de slachtoffers van fietsongevallen op een fatbike reed. Dat is ongeveer in verhouding met hoe de fietsmarkt verdeeld is, dus zo vreemd is dat niet", zegt Niels Willems van het Convenant Veilige Fatbikes.

Van een "uitputtend" onderzoek is bovendien geen sprake, zegt Willems, medeoprichter van fatbikefabrikant Brekr. Afdelingen van de spoedeisende hulp SEH hielden de cijfers gedurende een week bij. Hij verwijst naar eerder onderzoek dit jaar waaruit blijkt dat vooral oudere fietsers slachtoffer worden van ongevallen.

Willems zegt de problemen met de fatbikes niet te willen ontkennen. "Er is wat aan de hand en wij pleiten ook voor een minimumleeftijd en stimuleren helmgebruik". Maar volgens hem is een "tunnelvisie" op het gebruik van fatbikes door jongeren ontstaan. "Ouderen zouden in plaats van met de vinger te wijzen naar de jeugd ook even naar de cijfers moeten kijken binnen de eigen doelgroep."

