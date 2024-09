Grote verkeershinder verwacht rond Rotterdam dit weekend: 'Uur extra reistijd'

Rijkswaterstaat verwacht dit weekend 'grote verkeershinder' op de A15 rondom Rotterdam vanwege onderhoudswerkzaamheden. Sinds vrijdagavond 21.00 uur is de weg richting Dordrecht afgesloten tussen knooppunt Vaanplein en knooppunt Ridderkerk.

Daarnaast is de A15 bij Rozenburg sinds vrijdagavond in beide richtingen afgesloten tussen Brielle en de Welplaatweg in Rotterdam. Dit komt doordat de spitsstrook verdwijnt om ruimte te maken voor de aansluiting van de nieuwe A24 op de A15.

Wegwerkzaamheden op snelwegen kunnen tot sluipverkeer leiden in de omringende plaatsen. Zo werd het afgelopen zomer ontzettend druk in Nieuwegein toen de A2 gedeeltelijk werd afgesloten:

Vanaf maandag zullen er in beide richtingen nog maar twee rijstroken beschikbaar zijn in plaats van drie. Deze situatie blijft tot 7 december van kracht, wanneer de A24 opengaat. Rijkswaterstaat waarschuwt dat weggebruikers tijdens de spits rekening moeten houden met extra reistijd gedurende deze twee maanden.

De extra reistijd kan volgens Rijkswaterstaat oplopen tot een uur.

Weg afgesloten

Verder is donderdagavond de A15 tussen knooppunt Deil en Tiel-West richting Nijmegen afgesloten. Hier wordt een maximale extra reistijd van een half uur verwacht. De werkzaamheden duren tot maandagochtend 05.00 uur.

