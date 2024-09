Rijkswaterstaat roept op thuis te werken tijdens dagenlange werkzaamheden A15

De A15 tussen de knooppunten Deil en Tiel-West is in de richting van Nijmegen volledig afgesloten vanwege wegwerkzaamheden. Rijkswaterstaat meldt dat de afsluiting duurt tot maandagochtend 05.00 uur. Het verkeer richting Rotterdam kan wel doorrijden. Mensen die normaal van dit traject gebruikmaken, krijgen het advies zoveel mogelijk vanuit huis te werken.

De werkzaamheden bestaan onder meer uit het vervangen van asfalt, aanbrengen van nieuwe wegmarkeringen en detectielussen, en het uitvoeren van onderhoud aan viaducten. Weggebruikers worden omgeleid via de A2, A27, A12 en A50, of via de A2, A59 en de A50. Dit kan leiden tot een extra reistijd van maximaal 30 minuten.

Wegwerkzaamheden op snelwegen kunnen tot sluipverkeer leiden in de omringende plaatsen. Zo werd het afgelopen zomer ontzettend druk in Nieuwegein toen de A2 gedeeltelijk werd afgesloten:

1:17 Opnieuw verkeerschaos bij Nieuwegein? Ondernemers bereiden zich voor

Extra reistijd

Daarnaast is vrijdagavond ook de A15 bij Rotterdam richting Dordrecht dicht, tussen de knooppunten Vaanplein en Ridderkerk. Hier kan de extra reistijd oplopen tot een uur. Ook deze afsluiting duurt tot maandagochtend 05.00 uur.

