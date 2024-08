Opnieuw verkeerschaos bij Nieuwegein? Ondernemers bereiden zich voor

Uren en uren file voor een paar kilometer. Dit staat bij veel automobilisten die afgelopen weekend in en rondom Nieuwegein reden nog op het netvlies. Dit weekend zijn er weer werkzaamheden gepland om de A2 van stiller asfalt te voorzien, iedereen is al weer op z'n hoede.

Flink wat ondernemers in Nieuwegein hebben afgelopen weekend verlies gedraaid en zijn zich daarom nu aan het voorbereiden voor komende file. Lisa Heykamp van Broodjeszaak Broodje Vreeswijk is er een van: haar bezorgers konden de vorige keer niet weg omdat ze normaliter met de auto bezorgen. Oplossing? Fietsen en scooters!

Hoopvol

Maar eerst even terug naar het horrorweekend. "Dat was een drama", stelt de onderneemster. "We hebben flink wat bestellingen moeten afzeggen." Het was volgens haar enorm druk. "Je kwam er niet doorheen. Een en al auto's, stilstaand. Soms stapvoets vooruit, maar het stond echt helemaal vol." En dat betekent minder omzet omdat ze zelf ook niet kunnen bezorgen. "En daar balen we van."

De oplossing voor dit weekend, zoals gezegd: fietsen en scooters. "Dat moet goedkomen", zegt Heykamp hoopvol.

'Frustrerend'

Iemand wie ook met afgunst terugkijkt op het afgelopen weekend vol verkeerschaos is chef Cindy Klomp van Cindisch Soulfood. Ze deed er bizar lang over om in haar keuken terecht te komen. Een rit van normaal 20 minuten van Vleuten naar Nieuwegein kostte haar een schokkende vijf uur, waardoor haar klanten met een hongerklop in de zaak op haar zaten te wachten. "Het was heel frustrerend"

Ze kreeg te maken met veel afzeggingen, "omdat mensen ons gewoon niet konden bereiken door alle files." Waar haar zaak normaliter propvol zit op een vrijdag, was dat nu aanzienlijk minder.

In het aankomende weekend heeft ze weinig vertrouwen. "We zullen zien. Wat ik tot nu toe heb gehoord is dat ze vooraan de wijk hekken gaan plaatsen, en verkeersregelaars." Zelf heeft ze haar klanten alvast proberen te waarschuwen middels een post op sociale media. "Kom met de fiets of lopend, als je een lokale gast bent. Voor de rest moeten we het nog allemaal maar zien..."