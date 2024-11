'Directeurtje' geschrokken van ruzie Wilfred Genee en Johan Derksen in Vandaag Inside: 'Dit is even een pittige'

Wilfred Genee en Johan Derksen hebben samen betere afspraken gemaakt, zegt voormalige Talpa-zenderdirecteur Marco Louwerens woensdagochtend in de 538 Ochtendshow. Maandagavond kregen de twee mannen ruzie in de uitzending van Vandaag Inside. Na een puur minuten liep Derksen weg en dinsdag was Derksen niet te zien. Louwerens is geschrokken.

Louwerens zegt nu op de radio dat "er betere afspraken zijn gemaakt over het lijstje van Johan". Derksen brengt voor iedere uitzending onderwerpen in die hij wil bespreken. "Hij levert wel eens een lijst van twintig onderwerpen in. Die kunnen niet allemaal in die uitzending. Daar hebben we betere afspraken over gemaakt. Daar is ook iedereen het over eens."

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Ook deelt Louwerens dat hij is geschrokken van de ruzie tussen Genee en Derksen. "Ik dacht ook wel eventjes: nou, dit is even een pittige", aldus Louwerens. Nadat de ruzie was ontstaan, is Louwerens, die in de uitzendingen van VI steevast 'directeurtje' wordt genoemd, naar de studio van Vandaag Inside gegaan. "Dan tref je een paar mannen aan die elkaar een beetje wezenloos aan zitten te kijken, van: wat is er nou gebeurd?" vertelt hij.

Dinsdag hebben Genee en Derksen met elkaar gesproken en is het volgens Louwerens "allemaal weer redelijk goed gekomen". "Maar het is een beetje wat het is bij deze mannen. Het komt dan gelukkig ook meestal wel weer goed", zegt hij.

Staaroperatie

Derksen was dinsdagavond nog niet aanwezig in Vandaag Inside. Of hij woensdagavond wel aanschuift, is nog niet duidelijk. "Hij moet naar het ziekenhuis, hij krijgt een staaroperatie", legt Louwerens uit. "Dus hij zou me vanmiddag even bellen of dat wel of niet gaat werken. Dus dat zou eerder daarmee te maken hebben dan dat hij niet zou willen komen. Ik ga ervan uit dat hij er gewoon weer gaat zijn."

Derksen en Genee kregen maandagavond onenigheid over de onderwerpen die in de SBS-talkshow besproken moeten worden. Ook vindt de tv-analist dat Genee zijn kroegliedje te veel promoot in het programma.

ANP