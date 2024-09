René van der Gijp overweegt te stoppen met Vandaag Inside: 'Het zou de laatste uitzending kunnen zijn'

René van der Gijp overweegt serieus om te stoppen met het succesvolle SBS6-programma Vandaag Inside. Aanleiding is de live woordenwisseling maandagavond met tafelgenoot Johan Derksen, die kritiek had op het format van de show.

"Ik ga niet meer aan tafel zitten met een man die zijn eigen programma een kutprogramma noemt", laat Van der Gijp weten aan de Telegraaf. Op de vraag of dinsdagavond de laatste uitzending zou kunnen zijn, reageert hij bevestigend.

De vaste tafelgast heeft wel een verklaring voor het meningsverschil met zijn collega: "Ik kom waarschijnlijk andere mensen tegen dan Johan. Als ik op een terrasje zit, heb ik alleen maar mensies die op mijn rug slaan en zeggen: 'lekker programma man'. Johan heeft juist weer fans die zeggen: wat jij zegt over politiek, klimaat en stikstof… dat is het helemaal."

Inhoudelijk

De spanning in het programma liep maandagavond hoog op, nadat presentator Wilfred Genee tegen Derksen zei dat het in het leven vooral moet gaan om wat je zelf leuk vindt. "Dan moet ik hier direct weg", antwoordde Derksen daarop resoluut, waarna hij beaamde dat hij Vandaag Inside een 'kutprogramma' vindt. "Het is mijn programma niet, inhoudelijk."

Van der Gijp biedt in de krant nog wel een uitkomst. Hij wil door met Vandaag Inside als Derksen in de uitzending van dinsdagavond door het stof gaat. De oud-voetballer zit naar verwachting gewoon aan tafel. De talkshow begint om 21.35 uur, voorafgaand aan de late uitzending van Hart van Nederland.